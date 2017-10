24-10-2017, redactie

Meld jezelf bij de politie ! 21 tips al

Groningen - Wie weet waar deze man, de 20-jarige Azim Aynaci verblijft.

Hij is de vermoedelijke schutter van het schietincident van zondag 15 oktober in de Korreweg in Groningen. Er werd een 21-jarige Groninger neergeschoten. Het slachtoffer raakte hierbij zwaargewond.





De 20-jarige verdachte kreeg tot de uitzending van vanavond de tijd om zichzelf te melden. Mocht hij zich melden dan werden zijn foto en naam niet bekend gemaakt. Hij meldde zich echter niet.|





Wie weet waar Azim verblijft? Geef het door aan de politie via 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.





Meer info klik hier.

De politie kreeg 21 tips.