Terwijl ze daar nog bezig waren, kwam er een auto de Grote Markt op rijden. Uit de auto stapte een man die zichtbaar een wapen bij zich droeg. Agenten losten waarschuwingsschoten, maar dat had geen effect. Uiteindelijk is er gericht geschoten, maar er is niemand gewond geraakt. De man met het wapen, een 33-jarige inwoner van de gemeente Bedum, is aangehouden. Hij wordt verdacht van verboden wapenbezit. De man is ingesloten voor verhoor en het wapen dat hij bij zich droeg is in beslag genomen.

Zoals het nu lijkt, gaat het om twee losstaande incidenten op nagenoeg hetzelfde moment.

Schieten door de politie

Agenten komen geregeld in situaties waarin geweld gebruikt moet worden. Bijvoorbeeld bij een ruzie, een vluchtende verdachte of wanneer een persoon iemand anders iets wil aandoen. Soms is het geweld gericht op de agent zelf. Agenten worden getraind om met al deze situaties om te kunnen gaan en zo nodig hun wapenstok, pepperspray of vuurwapen te gebruiken.

Wat gebeurt er na een schietincident?

Wanneer een agent zijn wapen gebruikt heeft, wordt altijd de officier van Justitie in kennis gesteld. Als door politievuur letsel ontstaan is, volgt een onderzoek door de Rijksrecherche. De opdrachtgever van een dergelijk onderzoek is de hoofdofficier van Justitie. Dat is in dit geval niet aan de orde. In gevallen waarin geweld door de politie gebruikt is, volgt een geweldsrapportage en zo nodig een intern onderzoek.