Twee incidenten tegelijk: Politie schiet op de Grote Markt (Video)

Groningen - Woensdagmorgen omstreeks half zes heeft de politie schoten gelost bij een vechtpartij op de Grote Markt in het centrum van Groningen.

De agenten kwamen af op een melding van een vechtpartij, tijdens het bemiddelen van de ruzie trok één van de betrokkenen trok een vuurwapen. Daarna hebben politieagenten schoten gelost.

Bij het schietincident raakte niemand gewond, de verdachte is door de politie naar het politiebureau gebracht. Het vuurwapen die de verdachte op zak had is, in beslag genomen. De politie is op de Grote Markt een onderzoek gestart. Een persbericht later.

Op de Grote Markt blijken twee mensen te zijn aangehouden. 1 voor de vechtpartij, 1 voor verboden wapenbezit.