Het vermoeden bestaat dat er meerdere auto’s waren betrokken bij deze aanrijding. Eén van de auto’s, ze reden in de richting van Duitsland, kwam hierbij door onbekende oorzaak naast de rijbaan terecht en tegen een boom tot stilstand. Deze auto werd bestuurd door een Duitse vrouw die ernstig gewond raakte. Haar eveneens uit Duitsland afkomstige bijrijdster raakte ook gewond. Ten tijde van het maken van dit bericht zijn de verdere gegevens van het slachtoffer onbekend. Ze moesten met onbekend letsel overgebracht worden naar het ziekenhuis.

Een 36-jarige vrouw uit Groningen die vermoedelijk betrokken is geweest bij dit ongeval en door is gereden, kon kort na het incident in Oude Pekela aangehouden worden. Haar auto werd in beslag genomen en de vrouw werd ingesloten.

Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Daarom willen we graag in kontakt komen met getuigen die meer kunnen vertellen over dit ongeval en nog niet met de politie hebben gesproken. Zij kunnen bellen met 0900-8844.