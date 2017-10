25-10-2017, Joey Lameris/112Gr. & P. Wind

Forse schade na ongeval Paterswoldseweg (Video)

Groningen - Op de Paterswoldseweg in de stad kwam woensdagmiddag een auto tot stilstand tegen een flat. Even daarvoor was de auto tegen een andere auto gebotst door nog onbekende oorzaak.

De bestuurder is een vrouw op leeftijd en die werd naar een ziekenhuis gebracht voor behandeling. De weg was afgezet en de Voa deed onderzoek. Dvhn