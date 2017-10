25-10-2017, Martin Nuver 112Gr.

Automobiliste slaat over de kop op A7

Scharmer - Op de A7 (211,5 Links) richting Groningen t.h.v tankstation Veenborg is woensdagmiddag een auto geslipt met daarin een mevrouw. Het ging om een eenzijdig ongeval. Ze kwam links in de berm waarna ze slipte.

Ze sloeg over de kop en de schade was groot. Ze is naar een ziekenhuis gebracht voor behandeling. De ANWB hielp ook mee met beveiligen.