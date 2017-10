25-10-2017, Mark Heikens 112Gr.

Forse brand in schuurtje Nieuwolda

Nieuwolda - Aan de Elzenstraat in Nieuwolda heeft woensdag aan het einde van de middag een uitslaande brand in een schuurtje naast een woning gewoed.

De vlammen sloegen snel om zich heen. De snel gealarmeerde brandweer had het vuur snel onder controle en kon uitbreiding naar een naastgelegen garage voorkomen. In het schuurtje stond een gasfles, deze is door de brandweer in een naastgelegen kanaal gegooid om af te koelen. De schuur is door de brand volledig verwoest. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan, is onbekend.