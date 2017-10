26-10-2017, Patrick Wind & Martin Nuver redactie

Stroomuitval Overwinningsplein inmiddels opgelost

Groningen - Op dit moment is er een grote stroomstoring bij het Overwinningsplein. Dit heeft niks te maken met de brand bij het Menno Lutterhuis, het is toevallig tegelijk. Ook had de brug storing hierdoor. 930 huizen hebben geen stroom.

Monteurs zijn bezig het probleem te verhelpen. Winkels zijn tijdelijk gesloten. Om 11:00 uur deed alles het weer. De brandweer tweet: ‏ @BRWGroningen In de omgeving van het Menno Lutterhuis blijkt de stroom te zijn uitgevallen. Dit incident staat los van de eerdere brandmelding Tv Noord Dvhn