26-10-2017, Jan Beets 112Gr.

Zeilboot in brand in haven Lauwersoog (Video)

Lauwersoog - Op een zeilboot in de haven van Lauwersoog is donderdagmorgen een brand uitgebroken . De oorzaak is nog onduidelijk.

Meerdere brandweereenheden waren ter plaatse. 1 persoon wordt gecontroleerd in een ambulance.