26-10-2017, Marcella Werkman 112Gr. & Robin Hooghuis

Persoon te water Netlaan in Winsum

Winsum - Aan de Netlaan in Winsum was donderdagmiddag om 16:30 uur een rolstoel met persoon te water geraakt. Veel hulpdiensten rukten uit.

De politieheli die toevallig in de buurt was en de traumahelikopter vlogen onder andere er naar toe. Ter plaatse kon de persoon al snel uit het water gehaald worden. Hoe de persoon er aan toe is, is nog onbekend.