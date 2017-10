26-10-2017, Patrick Wind

Oliebollenkraam in de brand

Groningen - Vrijdagmiddag een melding van een autobrand aan de Helper Westsingel.

Ter plaatse bleek het te gaan om de oliebollenkraam die in de winter maanden op het Overwinningsplein staat. Men was net bezig met voorbereidingen voor het oliebollenseizoen. Echter ging er wat mis waarna de kraam vlam vatte.

De brandweer was snel ter plaatse en kon door mede bewoners erger voorkomen. Hoe groot de schade is is niet bekend.