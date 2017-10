27-10-2017, Politie.nl

Politie treft vier hennepkwekerijen aan

Ommelanden-Midden - De politie heeft donderdag in het werkgebied Ommelanden-Midden op vier adressen hennepkwekerijen aangetroffen en ontmanteld.

In een pand aan de Kerkstraat in Muntendam werd een kwekerij aangetroffen met 90 planten. De politie nam daar ook een auto in beslag. In een ander pand aan de Kerkstraat in Muntendam werd ook een ruimte ontdekt waar hennep is gekweekt. Deze kwekerij was geruimd en er werden 136 lege potten aangetroffen. In het pand werden ook twee vuurwapens gevonden en in beslag genomen.

Een 58-jarige vrouw uit Muntendam werd hier aangehouden. De vrouw werd na verhoor heengezonden. Aan de Johan van Oldenbarneveldstraat in Oude Pekela werd in een kwekerij in een pand 700 stekken en 90 planten aangetroffen. In Sappemeer werd in een loods aan de Noorderstraat een grote kwekerij aangetroffen. De politie trof in deze kwekerij bijna 7500 stekken en 1960 planten aan. Bij deze kwekerij en de kwekerij in Oude Pekela hield de politie geen verdachten aan. De politie heeft de zaken in onderzoek

Aanpak hennepteelt in Noord-Nederland

Politie Noord-Nederland pakt hennepteelt aan. Het houden van hennepplantages brengt grote risico’s op brand- en waterschade met zich mee. Daarnaast vormt dit een ernstige bedreiging voor de omgeving en voor de veiligheid van omwonenden. De politie wil ook de organisatie achter de hennepteelt hard aanpakken. Naast roerende goederen kunnen ook onroerende goederen in beslag worden genomen van personen die zich bezig houden met georganiseerde hennepteelt. Als blijkt dat iemand veel geld uitgeeft dat niet in verhouding staat met het inkomen, dan mogen de eigendommen in beslag worden genomen.

Waarom is hennep een speerpunt?