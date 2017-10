27-10-2017, 112Groningen.nl

Motorrijder gewond bij ongeluk nabij Siddeburen

Siddeburen - Bij een ongeluk op de kruising van de N387 met de Leentjerweg bij Siddeburen is vrijdagmorgen één persoon gewond geraakt.

Door een nog onbekende oorzaak kwam een motorrijder in botsing met een auto.

De motorrijder kwam hierbij hard ten val en is door ambulancepersoneel onderzocht in de ambulance. Ook het Mobiel Medisch Team was aanwezig om hulp te verlenen. De motorrijder is met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis in Groningen.

De Verkeers Ongevallen Analyse van de politie deed onderzoek naar de toedracht van het ongeluk.