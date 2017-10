In Wildervank werd tenslotte aan de Raadhuisstraat een ondergrondse kwekerij met tweehonderd planten gevonden. Hier zijn enkele waardevolle goederen in beslag genomen ten behoeve van een ontnemingstraject. Het gaat om drie TV’s, twee aanhangwagens en speciaal gereedschap

Aan de Leidekkerstraat in Veendam trof het team veertig planten aan. Ook deze zijn in beslag genomen.

Politie Noord-Nederland pakt hennepteelt aan. Het houden van hennepplantages brengt grote risico’s op brand- en waterschade met zich mee. Daarnaast vormt dit een ernstige bedreiging voor de omgeving en voor de veiligheid van omwonenden. De politie wil ook de organisatie achter de hennepteelt hard aanpakken. Naast roerende goederen kunnen ook onroerende goederen in beslag worden genomen van personen die zich bezig houden met georganiseerde hennepteelt. Als blijkt dat iemand veel geld uitgeeft dat niet in verhouding staat met het inkomen, dan mogen de eigendommen in beslag worden genomen. Dat ius hier dus gebeurd bij de laatst genoemde kwekerij in Wildervank.

Het overgrote deel van alle criminaliteit wordt gepleegd om er financieel beter van te worden. Criminelen verdienen veel geld in de hennephandel. Door ons te richten op de hennepnetwerken kunnen we netwerken ontrafelen en het crimineel verkregen vermogen afpakken, waardoor misdaad niet loont. Steeds vaker leggen we beslag op geld, vastgoed en luxe goederen van criminelen. Door beslaglegging en gedegen onderzoek naar de herkomst van dat geld, kan het ook daadwerkelijk geïncasseerd worden na een veroordeling door de rechtbank. Zo verliezen ze niet alleen het misdaadgeld of hun luxe goederen, maar daarmee ook hun status in het criminele milieu. Met het afgepakte vermogen worden, indien mogelijk, eerst slachtoffers gecompenseerd. Wat overblijft, vloeit in de staatskas. Bovendien kan dat afgepakte vermogen niet meer gebruikt worden voor het financieren van nieuwe criminele activiteiten.