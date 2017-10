28-10-2017, Romke Notenbomer 112Marum.nl

Gaslek door werkzaamheden in tuin

De Wilp - Zaterdagmiddag werd de brandweer van Ureterp opgepiept voor een gaslek in De Wilp.

Een bewoner van het Plantsoen had een paal in de grond geslagen voor een afrastering. Omdat de paal niet helemaal goed stond, verwijderde de man de paal, waarna al snel duidelijk werd dat er een gasleiding was geraakt. De omgeving is later afgezet door de brandweer.

De toegang naar de sportvelden was hierdoor afgesloten. Enkele voetbalteams die vanmiddag hun wedstrijden moesten spelen, konden via een omweg langs de tennisbanen alsnog bij de sportvelden komen. Enexis is met twee wagens ter plaatse om het lek te dichten.