Wateroverlast door gesprongen leiding in Stadskanaal

Stadskanaal - Zaterdagmiddag rond 14:25 uur werd er een melding wateroverlast gedaan door de Tandartsenpraktijk de Veenhoek in Stadskanaal.

De brandweer rukte uit met 1 tankautospuit en 1 hulpverleningsvoertuig. Ter plaatse bij de tandarts stond de hele kruipruimte vol water, de oorzaak was een gesprongen waterleiding.

De brandweer heeft het water proberen weg te pompen, wat heel lang in beslag nam.Wat de schade is, is onbekend.

