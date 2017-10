29-10-2017, Marcel Klip 112hoogezand.nl

Automobilist botst op omgevallen boom (Video)

Hoogezand - De bestuurder van een auto is in de nacht van zaterdag op zondag met de schrik vrijgekomen toen hij op de Industrieweg in Hoogezand op een omgevallen boom botste.

De gealarmeerde brandweer heeft de boom in stukken gezaagd. De beschadigde auto is door een bergingsbedrijf afgevoerd.