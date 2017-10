29-10-2017, Ingezonden

Dak van huis gewaaid in Winsum

Winsum - In Winsum is zondagmorgen 0m 04:30 uur op de Borgweg een deel van een dak van een huis gewaaid. In 1 klap was de familie wakker.

De schade is fors laat de broer van de eigenaar weten. De bewoners waren erg geschrokken.