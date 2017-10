29-10-2017, Marcel Klip 112hoogezand.nl

Bedrijfsbus in brand

Kolham - Op de oprit van de A7 bij Kolham is zondagmiddag een bedrijfsbus voor een groot deel verwoest door brand.

De melding van de autobrand kwam om 12.49 uur binnen en was vrij snel na aankomst van de brandweer geblust. Enkele spullen die in de bedrijfsbus stonden konden nog door de eigenaren worden gered. De zwaarbeschadigde busje is door een bergingsbedrijf afgevoerd.