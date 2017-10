29-10-2017, Johan Wildeboer-112Groningen

Bestuurder verliest controle op de N360

Ten Boer - Zondagmiddag heeft er een ongeval plaats gevonden op de N360 ter hoogte van Ten boer.

De bestuurder van de Seat verloor door onbekende oorzaak de controle over zijn voertuig. Dit gebeurde terwijl er een rotonde werd genaderd, de man schatte vermoedelijk de afstand tot de rotonde volledig verkeerd in en kon niet meer normaal remmen. De man besloot rechtdoor over de rotonde te rijden.

Hierbij raakte hij zijn voorganger die ook schade opliep. De Seat kwam tot stilstand tegen een paaltje in de slootwal. Bij het incident was de hulp van een ambulance noodzakelijk omdat de bestuurder van de Seat op leeftijd bleek te zijn en moest worden nagekeken. Een berger kwam ter plaatse om het voertuig uit de slootwal te takelen en af te voeren. De Peugeot kon zijn weg vervolgen.