30-10-2017, Patrick Wind 112groningen

Gewonde bij korte felle brand Lageland (Video)

Lageland - De hulpdiensten kregen maandagmiddag rond 13:45 een melding van een caravan brand aan het Slochterdiep in Lageland. Bij de brand viel 1 gewonde.

De man is meegenomen naar het ziekenhuis. Het MMT assisteerde de ambulancedienst. De brand was snel onder controle. Ook explodeerden een aantal gasflessen. Over de oorzaak is niks bekend.