30-10-2017

Inval in woning

Harkstede - De politie heeft maandagavond een inval gedaan in een woning aan de Hoofdweg in Harkstede.

Na de inval is de woning doorzocht. Een groot aantal onopvallende politiewagens stonden bij de woning. Of er bij de inval in de woning iemand is aangehouden is niet bekend.