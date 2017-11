31-10-2017, tekst infoleek.nl & Burgernet

12-jarig meisje sinds dinsdagmiddag vermist

Grootegast - Sinds dinsdagmiddag wordt de 12-jarige Emily vanuit Grootegast vermist. De politie heeft hiervoor zojuist een oproep uitgegeven via Burgernet.

Signalement – 1.45m lang – Blond stijl haar – Blauwe broek – Zwarte jas met capuchon en bontkraag

Indien u haar ziet of gezien heeft of als u meer informatie heeft geef dit dan door aan de politie via 0900-8844.

Update: Om 22:45 uur was ze nogsteeds vermist. Emily 12 jaar, 145 l, blond stijl lang haar, blauwe broek, zwarte jas met capuchon en bontrand,. Bij aantreffen of tips bellen met de politie 112.