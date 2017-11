02-11-2017, tekst infoleek.nl & Burgernet

12-jarige Emily is weer terecht 18 jarige aangehouden (Update)

Grootegast - De sinds dinsdagmiddag vermiste 12-jarige Emily Meijer is weer terecht.

Dat meldde de politie Donderdag morgen. Ze is in goede gezondheid aangetroffen in Den Haag.

In de woning waar het meisje is gevonden was op dat moment ook een 18 jarige man.

Hij is door de politie aangehouden en zal worden verhoord. De politie gaat met het meisje in gesprek om haar verhaal te horen.