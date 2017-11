01-11-2017, tekst infoleek.nl & Burgernet

12-jarige Emily Meijer nog steeds vermist

Grootegast - Sinds dinsdagmiddag 31 oktober wordt de 12-jarige Emily Meijer vanuit Grootegast vermist. De politie heeft hiervoor een oproep uitgegeven via Burgernet.

Emily die sinds dinsdag niet meer is gezien wordt nog steeds vermist.

Signalement – 1.45m lang – Blond stijl haar – Blauwe broek – Zwarte jas met capuchon en bontkraag.

Haar familie heeft vandaag een oproep met een foto op facebook geplaatst in de hoop dat ze snel gevonden wordt.

Heeft u Emily gezien of heeft u mogelijk meer informatie laat dit de politie weten via 0900-8844 of bij bij spoed via 112.

