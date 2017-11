Uit onderzoek is gebleken dat deze verdachten niet geschoten hebben of op een andere manier betrokken waren bij het schieten. De officier van justitie ziet daarom onvoldoende juridische mogelijkheden om de verdachten langer in voorlopige hechtenis te houden. De mannen blijven wel verdachten in het onderzoek. De officier van justitie zal na afronding van het onderzoek beslissen welk strafbaar feit hen ten laste gelegd zal worden.