01-11-2017, Martin Nuver 112Gr.

Ongeval Noordzeeweg/N46 zorgt voor file

Groningen - Bij een vermoedelijke kop/staart ongeval ontstond woensdagmorgen om 10:30 uur een file.

De brandweer was niet nodig. Er stond een auto en een vrachtwagen stil. Het gebeurde boven het Van Starkenborgkanaal in de richting komende vanaf de Bedumerweg naar Bedum. Een motorambulance controleerde de bestuurder van de auto. Het verkeer had oponthoud.