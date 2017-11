01-11-2017, Marc Dol & Sven Hoogland

Eerste dubbeldekker van Nederland rijdt tussen Groningen en Emmen

Emmen - De eerste dubbeldeks-lijnbus van Nederland rijdt tussen Groningen en Emmen.

Woensdagochtend werd de eerste van vijf dubbeldekkers onthuld bij Qbuzz in Emmen. Per direct is de bus ingezet in de gewone dienstregeling. De bussen bieden meer ruimte en zitplekken. In december volgt Connexxion met dubbeldekkers tussen Amsterdam en Haarlem.