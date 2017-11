01-11-2017, 112Groningen.n

Eric Moedt 25-jaar in dienst bij blusgroep Siddeburen

Siddeburen - Sibbuurster brandweerman Eric Moedt is vanmiddag tijdens een oefening verrast met een bezoek van zijn ploegchef Kris de Haan. Eric is vandaag precies 25 jaar in dienst bij Blusgroep Siddeburen.

Kris heeft een attentie en de felicitaties overgebracht namens de blusgroep. Bij ploeg Siddeburen is Eric, Hoofdbrandwacht, chauffeur/pompbediende en oefenbegeleider. Ook is hij lid van het COT team. Het Collegiaal opvang team, die in komen praten na een heftige inzet van de brandweer. Daarnaast is Eric in dienst bij de beroepsbrandweer in de stad Groningen.

De brandweer zit bij Eric in de genen, want zijn vader Jan was ook vele jaren actief bij blusgroep blusgroep Siddeburen.