02-11-2017, Gerrie de Groot Oldambtnu.nl & Johan Wildeboer

Anti tankgranaat in inbrengwinkel in Appingedam (Video)

Appingedam - Dat was wel eventjes schrikken woensdagmiddag in de inbrengwinkel De Drie Winkeliers in het Groningse Appingedam woensdagmiddag. Toen een klant met een doos vol goederen de winkel binnen kwam.

Bij het uitpakken ontdekten de medewerkers van de kringloop winkel een granaat en belden de politie. De EOD kwam woensdagavond om de anti tankgranaat onschadelijk te maken. Volgens de politie is alles onder controle en is er geen gevaar voor de omgeving geweest. Wel is de winkel ontruimd. Er zat geen insteker in.(tekst en video montage: Meternieuws.nl)