02-11-2017, Martin Nuver 112Gr. & 112Gr.

Auto botst tegen muur in parkeergarage (Video)

Groningen - In de Ruiterstraat is donderdag tegen de middag een automobilist tegen de zijkant van de parkeergarage gereden op de 2e verdieping onder de grond.

De schade was zo fors dat Poort er met hun rupsvoertuig bij moest komen. De auto lekte o.a olie. Andere mensen konen daardoor ook niet de parkeergarage uitkomen twee uren lang. D.m.v een rupsvoertuig heeft Poort de auto vakkundig geborgen en overgebracht naar een garage voor reparatie.