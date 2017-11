02-11-2017, InfoLeek.nl

Botsing in Leek met auto en bus

Leek - Donderdag aan het eind van de middag is een auto door onbekende oorzaak op het Diepswal in botsing gekomen met een bus van OV bedrijf Qbuzz.

De auto is tegen de stoep van de naastgelegen bushalte geklapt en heeft hierdoor een lekke band gekregen die ter plaatse vervangen kon worden. De reizigers in de bus moesten wachten op de afhandeling en het invullen van de schadeformulieren waarna de bus weer verder kon en de inzittenden naar hun eindbestemming kon brengen.