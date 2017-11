02-11-2017, Sven Hoogland 112Gr.

Drie daagse oefening stad ten einde

Groningen - Afgelopen middag had de brandweer Groningen de 3e oefendag bij Britisch American Niemeijer aan de Paterswoldseweg in Groningen.

Het oefenscenario was een vrachtwagenchauffeur die onwel was geworden, tegen een heftruck gebotst was en tegen het ketelhuis aan waarna brand en een stoomlekkage is ontstaan, stoom is gevaarlijk wegens temperatuur waar het door kan exploderen.

Er waren meerdere slachtoffers, vier in het ketelhuis waarvan 1 vast zat in een ketel, en de onwel geworden buschauffeur. De oefening is goed verlopen, de brandweerlieden die ter plaatse bij de oefening waren hebben goed werk geleverd. Oefenen is belangrijk, Wij namen een kijkje.