03-11-2017, Johan Wildeboer-112Groningen

Ernstig ongeval op de Delleweg bij Stedum

Stedum - Vrijdagmorgen heeft er een ernstig eenzijdig ongeval plaatsgevonden op de Delleweg (N996) ter hoogte van Stedum.

De bestuurder van de VW Golf kwam na een inhaalactie in de berm terecht en verloor de macht over zijn auto. Na een stuurcorrectie botste de auto tegen een boom en sloeg vervolgens meerdere malen over de kop in de sloot. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse om het slachtoffer uit zijn benarde positie te bevrijden.

Onder andere de traumahelikopter uit Groningen kwam ter plaatse eveneens als een brandweer voertuig uit de stad. Hoe het slachtoffer er aan toe is, is momenteel niet bekend. Van zijn auto bleef niks meer over en kan als verloren worden beschouwd.

Dvhn

Tv Noord