03-11-2017, Gerrie de Groot Oldambtnu.nl

Kleine inzet bij vishandel in Winschoten

Winschoten - De brandweer van Winschoten is vrijdag ochtend om 10:00 uur opgeroepen voor een brand bij vishandel Lich aan de Venne in Winschoten.

Toen de brandweer ter plaatse was bleek het vuur al geblust door het personeel. Het vuur is ontstaan in de friteuse. De brandweer heeft kort nacontrole uitgevoerd en kon daarna snel terugkeren naar de kazerne. Een monteur is onderweg voor reparatie van de friteuse.