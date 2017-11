03-11-2017, Marc Dol 112gr.

Brand in meterkast snel onder controle

Onstwedde - de brandweer uit Vlagtwedde werd vrijdag rond het middaguur opgeroepen voor een woningbrand aan de Veenhuizen, vlakbij Onstwedde.

Ter plaatse zou brand woeden in een meterkast van een woning. Door snel ingrijpen had de bewoner het vuur zelf geblust. De brandweer heeft gecontroleerd of het vuur echt uit was en kon terugkeren naar de kazerne.