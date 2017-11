03-11-2017, 112Haren.nl & Meternieuws.nl

Politie onderzoekt brandstichting recreatie woning in Midlaren (Video)

Midlaren - In een vakantiehuisje bij Meerzicht in Midlaren heeft vrijdagavond korte tijd brand gewoed.

De brandweer van Zuidlaren had het vuur bij aankomst snel onder controle. De gealarmeerde brandweer van Annen en Haren kon onverrichter zake terug. Hoe de brand kon ontstaan is niet bekend, brandstichting wordt niet uitgesloten. De woning heeft wel behoorlijk wat schade opgelopen.