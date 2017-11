04-11-2017, Politie.nl & Aivd

Valse brief in omloop van de Rijksveiligheidsdienst

Groningen - Deze brief van de ‘Rijksveiligheidsdienst’ is niet afkomstig van de AIVD. De ‘Rijksveiligheidsdienst’ bestaat niet. Zegt de AIVD op haar twitteraccount.