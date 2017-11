04-11-2017, Marc Dol 112gr.

Fietser gewond na botsing met auto

Nieuw Buinen - Een fietster in Nieuw-Buinen is zaterdagavond gewond geraakt na een botsing met een auto. Op de kruising van het Dwarsdiep met de Parklaan ging het mis.

Het slachtoffer kwam hard op de voorruit van de auto terecht en landde vervolgens op het asfalt. Na een behandeling in de ambulance is het slachtoffer naar een ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de auto is met de schrik vrij gekomen.

Waardoor het ongeluk heeft kunnen gebeuren is niet bekend. Ongevalsanalysten van de politie doen onderzoek.