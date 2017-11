05-11-2017, Politie Facebook Team verkeer NN

Rijbewijs ingevorderd op de N33

Wildervank - Een 47 jarige automobilist uit Gieten had zaterdagmorgen wel erg veel haast om (naar eigen zeggen) bij de kapper te komen. Hij passeerde met 165 km de laserguncontrole.

Dat was op de N33 bij Wildervank waar maximaal 100 km/u is toegestaan. Na staandehouding is zijn rijbewijs ingevorderd.

Hij zal een cursus moeten volgen in Zwolle en krijgt een fikse boete.