Auto verwoest door brand in Haren

Haren - Aan de Da Costalaan in Haren is in de nacht van zaterdag op zondag een auto door brand verwoest.

De brand werd omstreeks kwart over drie opgemerkt waarna de hulpdiensten werden opgeroepen. Ondanks dat de brandweer snel ter plaatse was, kon niet worden voorkomen dat de wagen volledig uitbrandde. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend, brandstichting wordt niet uitgesloten.