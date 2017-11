06-11-2017, Gerrie de Groot Oldambtnu.nl & 112Gr.

Zeer grote brand aardappelloods in Westeremden (Video)

Westeremden - Aan de Molenweg in Westeremden is zondagnacht rond 00:40 uur een zeer grote brand uitgebroken in een aardappelloods. De brand was gelijk al uitslaand en er werd snel opgeschaald.

De brandweer was met groot materiaal aanwezig. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. De brandweer was uren aan het nablussen. Het woonhuis bleef gespaard. Tv Noord