06-11-2017, Joey Lameris/112Gr.

Ongeval met motorrijdster op de Hereweg

Groningen - Maandagmorgen om 08:50 uur was er een eenzijdig ongeval met een motorrijdster op de Verlengde Hereweg.

Hoe ze ten val kwam is onduidelijk. De vrouw is ter plaatse onderzocht maar hoefde niet naar een ziekenhuis. Het verkeer had weinig hinder van het ongeval.