06-11-2017, Sander Graafhuis/ 112Haren.nl

Brandweer redt pony van de verdrinkingsdood

Haren - De brandweer heeft maandagmorgen een pony van de verdrinksdood gered uit een sloot bij de Witte molen in Haren.

Wanneer de pony te water was geraakt in niet bekend, het dier was erg onderkoeld. Na een aantal mislukte reddingspogingen lukte het toch om het paardje weer op het droge te helpen. De eigenaar is gewaarschuwd en zal de pony opvangen.