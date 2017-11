06-11-2017, foto Facebook Team Verkeer Noord-Nederland

Overtreding op N46

Loppersum - Een 50 jarige automobilist uit 't Zandt (gemeente Loppersum) haalde zondagochtend op de N46 richting de Eemshaven met zeer hoge snelheid een van de onopvallende politie surveillanceauto's in.

Direct werd een meting gestart, die uitkwam op een gecorrigeerde snelheid van 166 km/u. Op die weg is 100 km/u max. toegestaan. Hij kon direct zijn rijbewijs inleveren. Een 25 jarige automobilist uit Farmsum (gemeente Delfzijl) reed vanmiddag met hoge snelheid over de N362 tussen Delfzijl en Scheemda.

Een meting van de onopvallende surveillanceauto kwam uit op een gecorrigeerde snelheid van 115 km, waar max. 80 km is toegestaan. Vervolgens ging hij daarna over grote afstand veel te kort achter zijn voorligger rijden. Bij staandehouding bleek hij bovendien geen rijbewijs te bezitten.

Dit was voor hem al de 8e (!) keer in de laatste 2 jaar dat hij betrapt werd op het rijden zonder rijbewijs. Zijn auto is inbeslaggenomen.