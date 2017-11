06-11-2017, 112groningen.nl & Politie

Gezochte schutter Korreweg door arrestatieteam aangehouden (Video)

Groningen - De door de politie gezochte 20-jarige schutter van het schietincident aan de Korreweg is vanmiddag in een woning aan de Duindoornstraat in de stad Groningen aangehouden.

Deze aanhouding werd verricht door het Arrestatieteam.

De aanhouding verliep zonder problemen. In de woning waren op dat moment nog twee mensen aanwezig. Ook zij werden aangehouden. Samen met de 20-jarige verdachten werden ze naar het politiebureau gebracht. Daar zal worden onderzocht wat hun betrokkenheid is geweest