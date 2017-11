08-11-2017, Twitter Pol Stadskanaal bron

Instap in een bedrijfspand

Stadskanaal - In samenwerking met Omgevingsdienst Groningen op basis van wet milieubeheer instap in bedrijfspand gedaan. Meerdere milieu overtredingen geconstateerd.

Hennepkwekerij gerelateerde goederen in beslag genomen en vernietigd. Enkele van diefstal afkomstige goederen in beslag genomen. Meldt de politie op Twitter. Waar is onbekend.