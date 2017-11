08-11-2017, 112Groningen.n

Wagenborger aangehouden voor rijden onder invloed

Wagenborgen - De politie heeft dinsdag aan het einde van de middag een 40-jarige man uit Wagenborgen aangehouden voor het rijden onder invloed van alcohol.

De man werd aan de Hoofdweg in Wagenborgen staande gehouden. Tijdens een blaastest blies de Wagenborger op de ademanalyse 350 ug/l. Naast het rijden onder invloed van alcohol reed de man ook zonder een geldig rijbewijs.

De man is aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. De auto van de man is door de politie in beslag genomen.