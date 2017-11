09-11-2017, Patrick Wind & Martin Nuver 112Gr.

Man vast in glazenwasbakje op 60 meter hoogte (Video)

Groningen - De hulpdiensten werden donderdagmiddag om 13:20 uur opgeroepen voor een persoon vast op hoogte aan het Wielewaalplein in de stad.

Ter plaatse bleek er een glazenwasser vast te zitten op ongeveer 60 meter hoogte. De brandweer is naar boven gegaan met een ladder om de man te bevrijden vanaf het dak. Hij raakte niet gewond. Na een half uur was de man weer aan de grond. Hij was geschrokken.

Hij bungelde ongeveer 1,5 meter boven het dak toen de beveiliging erop ging en het bakje in storing sloeg. Uit zicht van de camera ging de man via de ladder op het dak.