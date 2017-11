09-11-2017, redactie

Azim A. twee week langer vast, 2 anderen vrij (Video)

Groningen - De twee mannen die maandagmiddag werden opgepakt in de schuilplaats aan de Duindoornstraat zijn weer op vrije voeten gelaten meldt het OM via Twitter.

Het tweetal werd verdacht van het bieden van een verblijfplaats aan een voortvluchtige. Daarvoor kunnen ze niet worden vervolgd.

Het voorarrest van Azim A. is wel met twee weken verlengd. Het Korreweg slachtoffer raakte verlamd nadat hij was neergeschoten. Het slachtoffer was willekeuriog denkt de politie.